Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против бывших силовиков, которые ввел СНБО. Фото: "Страна"

На сайте президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 1 марта, опубликовали указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против экс-главы МВД Захарченко, экс-шефа СБУ Якименко и еще восьмерых бывших силовиков.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Указ вступил в силу со дня его опубликования. 

Напомним, "Страна" публиковала полный список бывших силовиков, которые попали под санкции СНБО Украины. Отметим, что речь о военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после Майдана. Санкции введены по 13 пунктам. В том числе их лишат всех званий и наград.

Полный перечень санкций, которые вводятся в отношении бывших силовиков: 

  • Блокирование активов.
  • Ограничение торговых операций.
  • Остановка исполнения экономических и финансовых обязательств. 
  • Ограничение, частичная или полная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине. 
  • Препятствование выведению капиталов за границу.
  • Остановка выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по картам, эмитированным резидентами иностранных государств. 
  • Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
  • Лишение государственных наград Украины.
  • Аннулирование специальных разрешений на пользование недрами.
  • Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей на территориальное море Украины, в ее внутренние воды, порты. 
  • Запрет на участие в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах. 
  • Запрет выдачи разрешений НБУ на совершение инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.
  • Другие санкции, которые отвечают принципам их применения, в том числе, - лишение военных званий, специальных званий. 

Ранее мы писали о том, что еще решили на заседании СНБО в пятницу, 26 февраля.

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