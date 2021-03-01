Опубликован полный перечень санкций СНБО против Захарченко, Якименко и других бывших топ-силовиков
На сайте президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 1 марта, опубликовали указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против экс-главы МВД Захарченко, экс-шефа СБУ Якименко и еще восьмерых бывших силовиков.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.
Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, "Страна" публиковала полный список бывших силовиков, которые попали под санкции СНБО Украины. Отметим, что речь о военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после Майдана. Санкции введены по 13 пунктам. В том числе их лишат всех званий и наград.
Полный перечень санкций, которые вводятся в отношении бывших силовиков:
- Блокирование активов.
- Ограничение торговых операций.
- Остановка исполнения экономических и финансовых обязательств.
- Ограничение, частичная или полная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине.
- Препятствование выведению капиталов за границу.
- Остановка выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по картам, эмитированным резидентами иностранных государств.
- Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
- Лишение государственных наград Украины.
- Аннулирование специальных разрешений на пользование недрами.
- Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей на территориальное море Украины, в ее внутренние воды, порты.
- Запрет на участие в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
- Запрет выдачи разрешений НБУ на совершение инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.
- Другие санкции, которые отвечают принципам их применения, в том числе, - лишение военных званий, специальных званий.
Ранее мы писали о том, что еще решили на заседании СНБО в пятницу, 26 февраля.