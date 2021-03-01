На сайте президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 1 марта, опубликовали указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против экс-главы МВД Захарченко, экс-шефа СБУ Якименко и еще восьмерых бывших силовиков.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, "Страна" публиковала полный список бывших силовиков, которые попали под санкции СНБО Украины. Отметим, что речь о военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после Майдана. Санкции введены по 13 пунктам. В том числе их лишат всех званий и наград.

Полный перечень санкций, которые вводятся в отношении бывших силовиков:

Блокирование активов.

Ограничение торговых операций.

Остановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Ограничение, частичная или полная остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине.

Препятствование выведению капиталов за границу.

Остановка выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по картам, эмитированным резидентами иностранных государств.

Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Лишение государственных наград Украины.

Аннулирование специальных разрешений на пользование недрами.

Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей на территориальное море Украины, в ее внутренние воды, порты.

Запрет на участие в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Запрет выдачи разрешений НБУ на совершение инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

Другие санкции, которые отвечают принципам их применения, в том числе, - лишение военных званий, специальных званий.

Ранее мы писали о том, что еще решили на заседании СНБО в пятницу, 26 февраля.