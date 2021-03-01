Сегодня, 1 марта, в Ереване продолжаются антиправительственные акции. После того как, как противники премьера Никола Пашиняна ворвались в государственное здание (офис ряда министерств - Ред.), они решились на следующий шаг.

Оппозиционно настроенные граждане на время захватили здание центральной районной администрации Еревана, как передает "Интерфакс".

"Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - заявил один из координаторов акции оппозиции Айк Мамиджанян.

Полиция не препятствует действиям демонстрантов. В настоящий момент активисты беспрепятственно покинули здание, продолжив шествие по Еревану.

Напомним, что вечер понедельника оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В свою очередь митинг и шествие организует и сам Пашинян. На акции, по его словам, будет подтверждена готовность народа "защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть".

Ранее "Страна" сообщала, что у Пашиняна заявили, что он подвергся дезинформации, когда критиковал российские "Искандеры".