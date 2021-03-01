Уже сегодня украинцы могут записаться на вакцинацию от коронавирусной болезни онлайн. Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил президенту Владимиру Зеленскому о запуске соответствующего функционала на сайте и в приложении "Дія". Кроме того, встать в очередь за вакциной можно, позвонив на горячую линию Минздрава.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

"С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии. База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами", - цитирует Шмыгаля Офис президента.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что записаться на вакцинацию можно через приложение "Дія", сайт "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.

"Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита", - сказал Федоров.

Министерство цифровой трансформации уже обнародовало инструкцию по записи на вакцинацию.

Первый способ. Записаться через национальный контакт-центр Минздрава, по номеру 0 800 60 20 19.

Второй способ. На сайте портала госуслуг "Дія". Для записи в очередь на вакцинацию необходимо перейти в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19", указать сферу деятельности и выбрать населенный пункт, в котором есть возможность получить вакцину.

Третий способ. Через приложение "Дія". Для того чтобы встать в виртуальную очередь за вакциной, необходимо обновить его до последней версии, перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19". После этого так же, как и на сайте, необходимо указать сферу деятельности и выбрать населенный пункт.

После завершения процесса записи необходимо ждать соответствующего сообщения о приглашении на вакцинации.

Тем временем в ходе совещания президент Владимир Зеленский потребовал четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями касательно ускорения поставок препаратов. Он также поднял вопрос о том, что кампания по вакцинации от коронавирусной болезни не должна останавливаться даже в праздники.

"Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - сказал глава государства.

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца этой недели можно увеличить количество прививок до 11 300. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что на данный момент уже вакцинированы 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.

Напомним, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, которую ранее Минздрав уже зарегистрировал в Украине. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Позже ведомство сообщило, что в Украине сформируют единую базу данных про граждан, которые вакцинировались.

"Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты есть у вакцины "Ковишилд" и почему ее до сих пор тестируют на животных.