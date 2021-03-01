Врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, который первым в Украине сделал прививку от коронавируса, спустя пять дней после вакцинации чувствует себя нормально.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

"Слава Богу, все хорошо", - сообщил Евгений Горенко.

По словам медика, у него сейчас нет желания общаться с журналистами.

"Все хорошо. Энному количеству ваших коллег говорю вот такую фразу. Пожалуйста, сейчас очень много интересной информации, в соцсетях. У меня нет абсолютно никакого желания общаться с журналистами. Объясню, почему. Потому что тот объем дерьма, который выливают на меня, - архибольшой", - пожаловался Горенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что Горенко сделал прививку от коронавируса вакциной "Ковишилд" 24 февраля. Подробнее об этом медик рассказывал в комментарии "Стране".

Также мы писали о том, что в Черкассах после начала вакцинации у некоторых медиков наблюдались побочные эффекты. По состоянию на 26 февраля из 170 вакцинированных таких людей оказалось шестеро.