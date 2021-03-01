С марта-апреля цены на жд-перевозки будут расти каждый месяц на 2 процента. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы "Здоровая политика".

Говоря о повышении цен на пассажирские перевозки, министр инфраструктуры отметил, что "не назвал бы это повышением". Он отметил, что процесс лучше назвать "легкой индексацией по 2% в месяц до конца года". Министр напомнил, что это предусмотрено финпланом "Укрзализныци" и порекомендовал экономить до 40%, покупая билет заранее.

Еще в декабре прошлого года Страна писала, что с 1 марта 2021 стоимость перевозки пассажиров начнет расти на 2 процента ежемесячно. Тогда сообщалось, что такой рост цен позволит привлечь в компанию более полумиллиарда гривен доходов.

Согласно ожиданиям УЗ, в 2021 году доходы от пассажирских перевозок должны достичь 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана 2020 года.

Напомним, 17 февраля более 500 железнодорожников устроили акцию протеста под Кабмином. Протестующие требовали обеспечить им законные права, в том числе отменить режим неполного рабочего дня: многие работники предприятия до сих пор трудятся на четырехдневке, хотя ее вводили как временную меру на период жестокого карантина. Директор по управлению персоналом и социальной политике "Укрзализныци" Иван Синяков тогда сообщил, что компания переведет работников на пятидневную рабочую неделю в мае - июне этого года.