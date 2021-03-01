Украинская телеведущая Оксана Марченко, которая после введенных против нее и ее мужа Виктора Медведчука санкций СНБО вступила в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", прокомментировала обвинения в "финансировании терроризма". Напомним, что именно такую причину введения санкций озвучили в СНБО.

На этот вопрос Оксана Марченко ответила в интервью "Стране".

Напомним, в СМИ появлялась информация о том, что санкции связаны с Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом (Ростовская область), совладелицей которого является Оксана Марченко. Якобы этот завод поставляет нефтепродукты в т.н. "ДНР/ЛНР".

"Руководство завода уже прокомментировало эту несостоятельную и ложную информацию, указав, что никаких поставок продукции завода на неконтролируемые Украиной территории Донецкой и Луганской областей не осуществлялось", - заявила "Стране" Оксана Марченко.

А сами санкции она назвала "внесудебной политической расправой и грубейшим нарушением конституционного принципа презумпции невиновности".

Она также уточнила, что ей не вручали подозрения или какие-либо официальные документы с обвинениями в финансировании терроризма.

Полный текст интервью "Страны" с Оксаной Марченко можно прочесть здесь.

Ранее "Страна" сообщала о том, почему Оксана Марченко и Виктор Медведчук попали под санкции.

Также "Страна" публиковала интервью с Оксаной Марченко, где она рассказала, как ее вынудили покинуть проект "Х-Фактор".