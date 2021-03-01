Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова, которая недавно вернулась из Украины в Россию, заявила, что у нее изъяли квартиру в Москву как вещественное доказательство по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash".

Речь идет о квартире на Краснопресненской набережной, 2/1. По словам певицы, ее подарил ей папа. Однако после смерти своего супруга Максакова снова вышла замуж за юриста Далхата Халаева, который продал элитные апартаменты стоимостью 200 миллионов братьям Мальсаговым, которые, как пишет "Mash" состояли в ОПГ, за полцены.

"В 2018 году группа лиц, а именно братья Мальсаговы - Зураб и Махмуд, примкнувший к ним Миржуев Мурат мошенническим путем временно присвоили себе мою собственность", - рассказала Максакова.

Однако денег от проданной недвижимости женщина так и не увидела. По ее словам, поспособствовал этому её самый первый муж, Владимир Тюрин (отец двоих ее детей, который был ещё до депутата). Максакова обратилась в суд и выиграла дело, а Мальсаговых обвинили в мошенничестве. Однако квартиру Марии все равно изъяли - как вещественное доказательство.

Напомним, в январе Мария Максакова тайно вернулась в Россию. Она ехала на родину через Турцию. Самолет приземлился во Внуково 23 января.

Как она сообщила в комментарии "Стране", она планирует вернуться в Украину. Но, как считает эмигрировавший в Киев бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, Максакова покинула Украину навсегда.

Отметим, что позже певица в интервью "МК" заявила, что теперь она намерена переехать в США, где планирует продолжить свою карьеру.