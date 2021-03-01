В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета. Нападение произошло утром в понедельник, 1 марта.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

"1 марта около 9:20 в отделение полиции № 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета. На место происшествия выехало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, нападавших было четверо. Их личности и местонахождения устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

По данным "Укринформ", нападению подвергся Дмитрий Майстро - депутат облсовета от партии мэра Запорожья Владимира Буряка "Єднання". Кроме депутатской деятельности, Майстро оказывает юридические услуги.

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