Департамент внутренней безопасности полиции раскрыл коррупционную схему выдачи разрешений на ношение оружия, разрешительная служба расформирована приказом главы Нацполиции Игоря Клименко.

Об этом в понедельник, 1 марта, информирует пресс-служба правоохранителей.

Сообщается, что более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проверяли работу подразделений контроля за оборотом оружия. В результате была разоблачена коррупционная схема выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, таких как охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и травматическое оружие.

"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы", - сообщил Клименко.

На данный момент известно о девяти сотрудниках полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них оказались чиновники Центрального аппарата Нацполиции и сотрудники правоохранительных органов в регионах.

"По результатам работы, проведенной Департаментом внутренней безопасности, со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах", - рассказал глава Нацполиции.

В понедельник, 1 марта, Клименко подписал приказ о расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы этого органа. Сейчас завершается формирование нового подразделения, который в ближайшее время будет представлен публично.

Клименко пообещал, что каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на предмет законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие изъято.

Также глава Нацполиции заявил, что среди "заказчиков" этой услуги были, сотрудники правоохранительных органов, депутаты различных уровней и представители органов государственной власти.

Тем временем комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности одобрил законопроект по легализации владения огнестрельным оружием.

"Страна" подробно разбиралась в этом законопроекте.