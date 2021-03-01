Полицейские организовали незаконную раздачу разрешений на ношение оружия. Их "клиентами" были даже депутаты
Департамент внутренней безопасности полиции раскрыл коррупционную схему выдачи разрешений на ношение оружия, разрешительная служба расформирована приказом главы Нацполиции Игоря Клименко.
Об этом в понедельник, 1 марта, информирует пресс-служба правоохранителей.
Сообщается, что более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проверяли работу подразделений контроля за оборотом оружия. В результате была разоблачена коррупционная схема выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, таких как охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и травматическое оружие.
"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы", - сообщил Клименко.
На данный момент известно о девяти сотрудниках полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них оказались чиновники Центрального аппарата Нацполиции и сотрудники правоохранительных органов в регионах.
"По результатам работы, проведенной Департаментом внутренней безопасности, со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах", - рассказал глава Нацполиции.
В понедельник, 1 марта, Клименко подписал приказ о расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы этого органа. Сейчас завершается формирование нового подразделения, который в ближайшее время будет представлен публично.
Клименко пообещал, что каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на предмет законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие изъято.
Также глава Нацполиции заявил, что среди "заказчиков" этой услуги были, сотрудники правоохранительных органов, депутаты различных уровней и представители органов государственной власти.
Тем временем комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности одобрил законопроект по легализации владения огнестрельным оружием.
"Страна" подробно разбиралась в этом законопроекте.