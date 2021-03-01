Оксана Марченко рассказала, собирается ли баллотироваться в президенты Украины

Украинская телеведущая Оксана Марченко, которая после введенных против нее и ее мужа Виктора Медведчука санкций СНБО вступила в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", прокомментировала свои планы баллотироваться в президенты Украины. 

Об этом она рассказала в интервью "Стране"

Так, на вопрос о том, собирается ли Оксана Марченко в будущем баллотироваться в президенты, она ответила многозначительно: "На все воля Божья".

Отметим, что слухи о планах по выдвижению Оксаны Марченко на президентскую должность появились буквально сразу после того, как она заявила, что идет в политику.

Кроме того, ведущая добавила, что у нее нет планов создать собственную политическую силу. Она заявила, что вступила в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и планирует развивать свою политическую карьеру в рамках этой политической силы. 

Полный текст интервью "Страны" с Оксаной Марченко можно прочесть здесь

Ранее "Страна" сообщала о том, почему Оксана Марченко и Виктор Медведчук попали под санкции

Также "Страна" публиковала интервью с Оксаной Марченко, где она рассказала, как ее вынудили покинуть проект "Х-Фактор"

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