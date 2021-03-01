Весна в Украине началась с порывистого ветра, периодических осадков и колебаний температуры воздуха. Во вторник, 2 марта, непогода ожидается вечером, но только в восточных и северо-восточных областях.

Об этом в Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня пройдут небольшие осадки, завтра, 2 марта, они более вероятны вечером на востоке и северо-востоке Украины. Затем умеренные осадки заявятся 5 марта в северных, западных и отчасти центральных областях. Однако все же первая половина недели в Украине - без каких-либо серьезных осадков", - написала Диденко.

По данным синоптика, во вторник, 2 марта, ожидается западный ветер с сильными порывами. Температура воздуха в дневные часы продержится в пределах +4...+8 градусов, на востоке и северо-востоке - +1...+4 градусов, на западе будет теплее, +6...+12 градусов.

"В Киеве 2 марта осадков не ожидается, порывистый западный ветер. Ночью около нуля, днем ​​во вторник +4...+5 градусов. В среду-четверг в Киеве приятно потеплеет, а в течение 5, 6, 7 марта похолодает", - сообщила Наталья Диденко.

Напомним, в первые дни весны Украину ожидают мокрый снег и дождь.

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