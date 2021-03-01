В понедельник, 1 марта, Житомирская область будет внесена в "красную" зона карантина.

Соответствующее решение должна принять государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 1 марта, заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга.

"Житомирская область войдет в "красную" зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - заявил Бунечко.

По словам главы ОГА, в "красной" зоне окажутся все районы области.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение установить с 00:00 3 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области.

В регионе будут приняты ограничительные противоэпидемические меры для "красного" уровня эпидемической опасности.

В связи с ужесточением ограничений под запрет попадают:

прием посетителей заведениями общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);

прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, кроме соискателей заведении дошкольного образования и специального образования.

Напомним, в конце февраля главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что в "красной" зоне карантина на днях могут оказаться 7 областей Украины.

Также мы писали, что на выходных в Черновицкой области начали действовать ограничения "красной" карантинной зоны.