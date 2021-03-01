Главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому, который отстранен от должности указом президента Владимира Зеленского, инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий. Уголовное дело расследуют детективы Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Дело было открыто 12 января по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса (самовольное присвоение властных полномочий).

В рамках расследования, Печерский районный суд Киева дал ГБР временный доступ к документации Конституционного Суда.

В частности, в феврале ГБР получило доступ ко всем документам, которые касаются созыва и проведения Собрания судей КС 5 января, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с изданием президентом указа "Об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда Украины" (в том числе, заявления собрания судей Конституционного суда Украины от 05.01.2021, протокол и стенограммы заседания, звукозаписи заседания собрания судей, письменного требования о созыве данного собрания судей и других документов, касающихся созыва и проведения данного собрания судей).

Также опубликован перечень документов, к которым в рамках расследования получили доступ сотрудники ГБР:

к положению о веб-сайте Конституционного Суда и другим документам, регламентирующим порядок и основания размещения публикаций на официальном сайте Конституционного суда в период с 29.12.2020 по 2.02.2021 года;

к документам с информацией о лицах (их должности и анкетные данные), которые были уполномочены давать указания и распоряжения по размещению публикаций на официальном сайте Конституционного Суда в указанный период;

к документам с информацией о дате и времени входа и выхода Тупицкого в помещение/из помещения Конституционного Суда в этот период;

к документам, которые регламентируют охрану и пропускной режим в здание КС;

к документам, свидетельствующим о пребывании или отсутствии на рабочем месте Тупицкого в это время (табели учета рабочего времени, ведомости, распоряжение об отпуске, больничные листы и т.п.);

к документам, в которых содержится информация об участии Тупицкого в заседаниях Палаты, сената и коллегии судей Конституционного Суда в период времени с 29.12.2020 по 2.02.2021 года;

к распоряжениям и другим документам, изданным и подписанным Тупицким в период времени с 29.12.2020 по 2.02.2021 года.

Также ГБР получило доступ ко всем документам, которые послужили основанием и которые были составлены при размещении на официальном сайте КС публикаций от 30.12.2020 под названием "Об Указе Президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" и от 05.01.2021 под названием "Принято заявление Собрания судей Конституционного Суда Украины".

Напомним, 29 декабря 2020 года Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В первый день февраля стало известно, что Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".

После этого Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении судьи.