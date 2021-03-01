Утром в понедельник, 1 марта, нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", попал в ДТП во Львовской области.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Слово и дело".

Инцидент произошел в 06:20 в районе города Стрый Львовской области. Нардеп за рулем автомобиля Toyota не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с другой машиной.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Jeep получили травмы, их доставили в больницу.

Напомним, некоторые коллеги называли Дубинского "Мама любит скорость". Это выражение, с помощью которого Дубинский ответил на вопрос журналистам о машине марки Maserati, которая записана на его мать. Цитата стала мемом.

Также мы писали о том, что будет с фракцией "слуг народа" после исключения Дубинского.