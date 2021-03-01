В возрасте 82 лет умер первый глава Министерства иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко.

Об этом в Twitter сообщил экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" - написал он.

Анатолий Максимович Зленко - выпускник Киевского государственного университета им.Шевченко. Начал карьеру в на дипломатической работе в 1967 году. С 1983 - постоянный представитель УССР при ЮНЕСКО, в 1989-1990 - первый замминистра иностранных дел Украины.

В 1990-1994 Анатолий Зленко работал министром иностранных дел Украины. С 1994 - постоянный представитель Украины при ООН.

Второй раз министром иностранных дел Зленко стал в 2000 году, он занимал эту должность до 2003 года.

В 2004-2005 Зленко занимал пост представителя Украины в Комиссии ООН по правам человека. Работал советником президента и премьер-министра по специальным международным вопросам.

Напомним, "Страна" писала о том, как в середине февраля от инфаркта умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.

Также сообщалось, что во Львове в прошлом месяце умерла известная диссидентка времен СССР Ольга Горынь.