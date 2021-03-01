Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер" были спровоцированы дезинформацией.

Об этом в комментарии агентству "Арменпресс" заявила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян.

По ее словам, заявление премьера страны о применении армянской армией "Искандеров" обсуждалось в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"На основе сопоставления имеющихся фактов и данных премьер-министр Армении пришел к выводу, что он не был должным образом проинформирован об этой ситуации", - сказала Геворгян.

Она добавила, что заявление Пашиняна "не имеют ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военно-военно-промышленного сотрудничества". Также Геворгян назвала российское оружие "одним из лучших в мире".

Напомним, в конце февраля Пашинян в интервью армянским журналистам подверг критике российские комплексы, заявив, что они плохо проявили себя во время эскалации конфликта в Карабахе осенью прошлого года.

В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Армении раскритиковал заявление Пашиняна и потребовал отставки премьера.

Тем временем Пашинян уже во второй раз направил президенту Армении Армену Саркисяну прошение об отставке главы Генштаба. В прошлый раз на его прошение ответили отказом.

Ранее сегодня мы сообщали, что противники Пашиняна ворвались в здание правительства Армении и требуют отставки премьера.