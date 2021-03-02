Первые мартовские выходные в Украине продлятся три дня подряд в связи с Международным женским днем - с 6 по 8 марта.

При этом пятница, 5 марта, не предшествует выходному дню, поэтому госучреждения будут работать по обычному, несокращенному графику.

Напоминаем график работы почты и банков в понедельник, 8 марта.

Как работают банки

Понедельник 8 марта официальный выходной, - сообщили в Нацбанке. При этом уточнили, что банки могут самостоятельно определять порядок работы в нерабочие дни, исходя из своих потребностей.

Что касается системы электронных платежей НБУ - она будет работать в режиме 23/7. Это позволит банкам осуществлять межбанковские платежи. Они будут осуществляться календарной датой следующего рабочего дня, то есть 9 марта.

Календарь выходных дней на март 2021 года

Как работает Новая почта

Отделения и адресная доставка Новой почты 8 марта будут работать по графику субботы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения). График работы отделений можно посмотреть по ссылке.

График работы Укрпочты 8 марта

В Укрпочте в праздничный день будут открыты только центральные и дежурные отделения. Большинство отделений работать не будут. Список работающих отделений можно посмотреть здесь.

Напомним, что ранее мы писали, какой будет погода на 8 марта.

Также мы писали, что изменится в Украине с марта.