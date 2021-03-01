В Верховной Раде установили дополнительные камеры для наблюдения за неперсональным голосованием народных депутатов или "кнопкодавством", а также ввели сенсорную кнопку.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 1 марта.

Как заявил спикер, сенсорная кнопка, которая сделает невозможным неперсональное голосование народных депутатов, заработает уже во вторник.

"На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку... и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования. Со следующего пленарного заседания (2 марта – Ред.) мы сможем продемонстрировать систему, которая не позволит применять кнопкодавство в стенах ВР", - рассказал спикер.

Также, по его словам, сенсорная кнопка снимет вопрос привязки карточки нардепа к месту, так как она исключает голосование из разных мест.

Кроме того, Разумков сообщил, что камеры видеонаблюдения будут установлены в парламенте на этой неделе и заработают в ближайшее время.

В то же время он заявил, что все это не снимает вопрос общей модернизации системы для голосования "Рада-3", которая работает с 2008 года и уже отжила свое.

Напомним, в январе сообщалось, что в рамках борьба с кнопкодавством в Раде карточки депутатов привяжут к местам и установят дополнительные камеры.

Кроме того, 12 февраля сообщалось, что в Украине впервые сообщили нардепу о подозрении в "кнопкодавстве". Речь идет о депутате мажоритарщике из группы "Доверие" Владиславе Поляке.

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, нардеп потеряет полномочия, если суд признает его виновным.