Государственные служащие не сообщают о харассменте (поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни, например, домогательства - Ред.), а просто увольняются с государственной службы.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

"В 2018 году мы проводили исследование - есть ли травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66% лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина

По ее словам, результаты опроса показали, что 1-2% обращались в профсоюзы, не более 2% - в суд, а подавляющее большинство вовсе никуда не обращалось.

"Также является фактом, что подавляющее большинство, около 60%, людей уходят с госслужбы в первый год работы. То есть первый год на государственной службе имеет чрезвычайную текучесть, а те, кто остается, - они вырастают в системе. Что касается вопроса харассмента, то люди об этом не говорят, они этого стесняются. Они просто уходят с государственной службы", - добавила Алюшина.

Напомним, недавно в Вооруженных силах Украины (ВСУ) анонсировали расследование по факту дискриминации и домогательств к военнослужащей.

Также мы писали о том, как телеведущая и генеральный продюсер российского спортивного канала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о харассменте со стороны бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили.