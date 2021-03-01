Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал внедрение IT-технологий в судебную систему. По его словам, большинство бюрократических судебных процедур будет онлайн.

Об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Развитие правосудия".

"Обеспечение прозрачности суда... Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами, в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", - сказал Зеленский.

Это будет означать, что "большинство бюрократических процедур перейдет в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", - пояснил гарант.

Напомним, ранее Зеленский призвал возобновить работу ВККС и ВСП для решения проблемы доступа к правосудию.

Также мы писали, что Евросоюз предложил отложить избрание новых членов ВСП.