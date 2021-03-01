В Ереване противники Пашиняна ворвались в правительственное здание. Видео
В Ереване утром в понедельник, 1 марта, проходит акция протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Митингующие ворвались в правительственное здание, где расположен ряд министерств.
Об этом сообщает Telegram-канал "Армянская вендетта".
"Граждане требующие отставки Пашиняна вошли в здание 3-го корпуса правительственных зданий в Ереване", - сказано в сообщении.
Противники Пашиняна провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников премьера. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.
Напомним, вчера премьер Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг 1 марта.
Также мы писали о том, что 1 марта Пашинян созвал Совбез Армении без президента и главы Генштаба.