В Ереване утром в понедельник, 1 марта, проходит акция протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Митингующие ворвались в правительственное здание, где расположен ряд министерств.

Об этом сообщает Telegram-канал "Армянская вендетта".

"Граждане требующие отставки Пашиняна вошли в здание 3-го корпуса правительственных зданий в Ереване", - сказано в сообщении.

Противники Пашиняна провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников премьера. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.

Напомним, вчера премьер Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг 1 марта.

Также мы писали о том, что 1 марта Пашинян созвал Совбез Армении без президента и главы Генштаба.