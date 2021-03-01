Спасателям удалось освободить мужчину, который оказался под завалами после взрыва котельной на территории школы в селе Ивановка Николаевской области.

Об этом информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 1 марта.

"В 09:45 пострадавший 1994 г.р. деблокирован спасателями из-под бетонной плиты и передан медикам. По предварительным данным, у мужчины травмирована голова и нижняя конечность, он госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, информация о взрыве в котельной школы поступила спасателям сегодня около 07:30. Позже выяснилось, что на месте возник пожар, который вскоре удалось потушить. На месте работали сотрудники полиции, медики и кран от местной воинской части.

Ранее мы писали, что 27 февраля в больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. По версии спасателей причиной пожара в больнице стал взрыв кислородного баллона. Погибли два человека.