Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости урегулирования работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП) для решения проблемы доступа к правосудию.

Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия", передает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, недобор судей приводит к проблеме с доступом украинцев к правосудию.

"Из-за отсутствия почти трети судей граждане вынуждены месяцами, а иногда и годами, ожидать рассмотрения своего дела. В этом контексте важно возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Евросоюз предложил отложить избрание новых членов ВСП.

Также мы писали, что у Зеленского создали рабочую группу для развития законодательства в сфере правосудия.