Уже пятый день украинцев прививают от коронавируса.

Украина стала 95-м государством планеты, где стартовала вакцинация. При этом мы начали вакцинацию позже всех в Европе. И, судя по темпам - рискуем стать последними, кто привьет какую-то значительную долю своего населения.

Учитывая, что скоро без прививки нельзя будет ездить за рубеж, провал с вакцинацией может вызвать для украинцев тяжелые последствия - уже экономического характера.

Но не только. В Украине сейчас поднимается новая - судя по всему, третья волна заболеваемости коронавирусом. Причем, как говорят специалисты - в стране уже бушует новый штамм. И массовая иммунизация могла бы спасти положение.

Однако той вакциной, которую закупил Минздрав никто массово прививаться не хочет. Темпы очень низкие. Поэтому сегодня власть пошла ва-банк - в прямом эфире сегодня вакцинировался министр Максим Степанов, следующий - президент Владимир Зеленский. Однако даст ли такое промо результат - пока вопрос.

Разбирались, как идет прививочная кампания, на которой громко пиарятся чиновники, и способна ли она сбить новый виток болезни.

90 лет на вакцинацию

Минздрав на прошлой неделе публиковал данные за первые четыре дня вакцинации. Они по идее должны были стать ударными по количеству привитых людей.

Но по факту выхлоп оказался ничтожный. С 24 по 27 февраля привили 3 141 человека. То есть через руки вакцинаторов проходило в среднем 785 человек в день.

При этом уже в субботу число уколовшихся вообще упало до 90 человек по всей стране. Число желающих падает параллельно тому, как на теме в первые пару дней обозначились все чиновники.

Почему число вакцинируемых падает - в принципе понятно.

В целом это недоверие к лекарству. И оно лишь усилилось, когда в первый же день индийский препарат дал несколько побочек в Черкассах - температуру, головную боль, покраснение места укола, причем произошло это в первые полчаса после инъекции у шести человек.

А в Одессе статистика еще хуже. У 22 из 60 привитых от Covid-19 работников медучреждений повысилась температура. То есть у трети пациентов, что очень много.

В Минздраве успокаивают, что все эти симптомы временные. Но, как бы то ни было, если вакцинация продолжится такими темпами, то, чтобы привить хотя бы две трети населения страны - 25 миллионов человек - понадобится около 90 лет.

Показательно будет сравнить данные, в день вакцинируются в Украине и других странах. В первый день вакцинации, к примеру, в нашей стране это было 159 человек. А в Южной Корее - более 18 тысяч.

Также можно сравнить среднесуточную цифру вакцинации. В Украине это по итогам первых четырех дней - 785 человек. Другой статистики пока нет - но учитывая, что власти ее с 28 февраля не публиковали, то дальше видимо пошло падение желающих привиться.

Но даже нынешнюю завышенную цифру будет показательно сравнить со среднесуточным приростом вакцинированных в соседних странах (данные Bloomberg):

Польша - 88 323

Венгрия - 41 563

Россия - 35 000

Румыния - 21 950

Словакия - 10 433

Беларусь - 2 992

Украина - 785

Учитывая, что о готовности начать прививочную кампанию власти отчитывались с января, то подобную неторопливость можно объяснить лишь тем, что украинцы индийским препаратом "Ковишилд" вакцинироваться не желают.

Так, по данным Минздрава, более 60% украинских врачей пока отказываются прививаться вакциной, которая заявлена в качестве клона "АстраЗенеки" для бедных стран (детальнее о "Ковишилде" - в материале "Страны" Прививка божьей милости).

То есть это первая часть проблемы - недоверие к самой вакцине. Вторая часть - то, что власти не смогли достать никакой другой, а от российского "Спутника", которым уже прививаются в Евросоюзе - по идеологическим соображениям отказались.

Но есть и другие вопросы.

Большая часть "Ковишилда" пойдет в утиль?

Именно в силу нежелания прививаться против кампании по вакцинации работает и важный технический момент.

Как сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Степанов, вскрывать "Ковишилд" есть смысл, только если найдется десять желающих уколоться (в емкости 10 доз). В противном случае через шесть часов остатки препарата можно выливать.

Об этой проблеме рассказывают и сами врачи.

"Раскрывается ампула и прокалывается иглой. С этого момента хранения флакона должно быть не более 6 часов. В первый день у нас вакцинировали 54 человека и 6 доз утилизировали", - рассказала телеканалу "Дом" Ольга Кобевко, инфекционист Черновицкой областной больницы.

Таким образом настороженное отношение к вакцине мешает прививаться даже тем, кто хотел бы, но не позволяет отсутствие "кворума". Хотя часто бывает и так, что часть доз открытой ампулы используют, а остальное утилизируют. Чего бы не было при массовом спросе на "Ковишилд".

Еще одна проблема - что такими темпами нынешнюю партию "Ковишилда" - полмиллиона доз - получится потратить в лучшем случае за год. Если точнее - 318 дней нужно, чтобы привить четверть миллиона населения по 785 человек в день.

При этом, судя по имеющимся данным, срок годности у индийской вакцины окончится раньше, чем ее успеют вколоть украинцам.

Производитель - индийская компания Serum Institute - не заявляет срока годности закрытой ампулы "Ковишилда". В инструкции к препарату говорится, что срок хранения будет указан на каждой ампуле.

В то же время индийские СМИ еще с января пишут, что Covishield годен к употреблению максимум шесть месяцев с момента производства.

Скриншот сайта издания Business Today

Даже если Украине отгрузили партию препарата, который только что произвели, то до конца лета он станет просроченным. За это время, если судить по нынешним темпам, смогут использовать в лучшем случае половину вакцины, на которую, по некоторым данным, потратили порядка полутора миллиарда гривен.

Но это, повторимся, если в страну привезли совсем свежий препарат, а не пролежавший на складе месяц-два.

Чего, кстати, нельзя исключать - учитывая, что контракт на поставку заключал британский посредник Crown Agents. Эта компания уже попадала в скандал с импортом просроченных лекарств на территорию Украины.

В этой связи можно порекомендовать людям, которые хотят вакцинироваться, проверять срок годности ампулы.

Но проблема не только в этом.

Против нового штамма эффекта нет?

Один из важнейших вопросов относительно завезенной в страну вакцины - это ее эффективность против новых штаммов заболевания.

Covishield сделан по лицензии AstraZeneka, хотя и отличается от нее в худшую сторону (так, у индийского аналога ниже эффективность - 63% против 70%). При этом, как уже рассказывала "Страна", у британского препарата есть два огромных недостатка.

Во-первых, он неэффективен для пожилых людей старше 55-65 лет. И в Евросоюзе массово запрещают его использование для этой возрастной категории (в Украине этого, кстати, не сделали).

Во-вторых - вакцина не действует против новых штаммов коронавируса. Из-за чего препарат ограничили в использовании некоторые страны. А в самой компании заявили, что будут работать над новой версией своей вакцины, которая будет более эффективной против штаммов-мутантов. По сути признав этот недостаток "АстраЗенеки".

Учитывая, что украинские власти позиционируют CoviShield как полный аналог британского препарата, то логично будет предположить, что и ограничения у этой вакцины такие же. То есть против новых мутаций она работать не будет.

При этом украинские инфекционисты уже бьют тревогу - в стране бушует другой штамм "короны". Об этом вчера написала известный врач Ольга Голубовская.

"...Клиническое течение Covid-19 в очередной раз претерпело существенные изменения. В чем заключаются эти особенности сейчас?

- доля молодых людей 30 + с тяжёлым течением заболевания заметно возросла;

- участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;

- информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, т.е. имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;

- о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное;

- резистентность к традиционным методам лечения.

Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро - и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким - не знаю, пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни". Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в т.ч. у молодых людей", - предупредила врач.

Будет ли Covishield работать против нового штамма, который появился в Украине - вопрос, ответ на который должны дать в Минздраве. Но ждать этого не приходится. Поскольку пока у властей данный препарат - единственный, который позволяет говорить, что в Украине началась вакцинация.