На заседании обсуждались вопросы внутренней и внешней безопасности. Фото: пресс-служба правительства Армении

В понедельник, 1 марта, в день, когда в Ереване должна состояться акция в поддержку премьер-министра страны Никола Пашиняна, глава правительства Армении созвал заседание Совета безопасности.

Об этом информирует пресс-служба армянского кабмина.

"Состоялось заседание Совета безопасности во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней безопасности, вызовов и путей их преодоления", - говорится в сообщении.

Пашинян созвал Совбез Армении без президента и главы Генштаба. Скриншот: Фейсбук

В то же время агентство "РИА Новости" со ссылкой на армянские СМИ указывает, что на заседании не присутствовали ни глава Генерального штаба Вооруженных сил Оник Гаспарян, ни президент Армении Армен Саркисян.

Пашинян созвал Совбез Армении без президента и главы Генштаба. Скриншот: Телеграм

Напомним, в Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В то же время, армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, до этого рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов "Искандер".

В свою очередь Пашинян уже во второй раз направил президенту Армении прошение об отставке главы Генштаба. В прошлый раз на его прошение ответили отказом.

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