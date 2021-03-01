В понедельник, 1 марта, в день, когда в Ереване должна состояться акция в поддержку премьер-министра страны Никола Пашиняна, глава правительства Армении созвал заседание Совета безопасности.

Об этом информирует пресс-служба армянского кабмина.

"Состоялось заседание Совета безопасности во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Обсуждены вопросы, касающиеся внешней и внутренней безопасности, вызовов и путей их преодоления", - говорится в сообщении.

В то же время агентство "РИА Новости" со ссылкой на армянские СМИ указывает, что на заседании не присутствовали ни глава Генерального штаба Вооруженных сил Оник Гаспарян, ни президент Армении Армен Саркисян.

Напомним, в Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В то же время, армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, до этого рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов "Искандер".

В свою очередь Пашинян уже во второй раз направил президенту Армении прошение об отставке главы Генштаба. В прошлый раз на его прошение ответили отказом.