Утром в понедельник, 1 марта, в одном из сел Николаевской области на территории школы взорвался котел. Под завалами оказался человек.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Информация о происшествии поступила спасателям около 07:30 1 марта. Заявитель сообщил о возможном взрыве твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района.

"Согласно информации, в помещении котельной под железобетонной плитой находится человек", - сообщили в ГСЧС.

На вызов выехали два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что на месте возник пожар площадью 2 кв. м, пожарные его ликвидировали.

Сейчас принимаются все необходимые меры для спасения человека. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687.

Напомним, вчера в больнице Черновцов произошел взрыв, пострадали люди.

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