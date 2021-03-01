Взорвался котел на территории школы. Фото: ГСЧС

Утром в понедельник, 1 марта, в одном из сел Николаевской области на территории школы взорвался котел. Под завалами оказался человек. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области. 

Информация о происшествии поступила спасателям около 07:30 1 марта. Заявитель сообщил о возможном взрыве твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района.

"Согласно информации, в помещении котельной под железобетонной плитой находится человек", - сообщили в ГСЧС.

На вызов выехали два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что на месте возник пожар площадью 2 кв. м, пожарные его ликвидировали.

Сейчас принимаются все необходимые меры для спасения человека. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687.

На территории школы под Николаевом произошел взрыв. Фото: ГСЧС

На территории школы под Николаевом произошел взрыв. Фото: ГСЧС

На территории школы под Николаевом произошел взрыв. Фото: ГСЧС

На территории школы под Николаевом произошел взрыв. Фото: ГСЧС

Напомним, вчера в больнице Черновцов произошел взрыв, пострадали люди.

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