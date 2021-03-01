Пока на севере Италии растет число новых случаев заболевания COVID-19, остров Сардиния заработал желанный статус "белой зоны", который позволяет ужинать и пить в ресторанах и кафе, а также открыть после нескольких месяцев закрытия тренажерные залы, кинотеатры и театры.

Об этом сообщает "Startribune".

Ранее в этом году итальянское правительство добавило статус "белой зоны" к своей цветной системе ограничений для предприятий и школ, при этом обозначение "красной зоны" предполагает самые строгие меры.

Начиная с понедельника, регион Сардиния, где заболеваемость составляет менее 50 случаев на 100 тыс. жителей, сможет предоставить заведениям наибольшие свободы после того, как вторая волна коронавирусной инфекции прошлой осенью побудила правительство ужесточить ограничения по всей стране после их ослабления летом.

Отчет Министерства здравоохранения за третью неделю февраля показывает, что заболеваемость по стране составила 145 случаев на 100 000 жителей, а в нескольких регионах заболеваемость была намного выше.

Средиземноморский остров Сардиния - популярное место отдыха. Прошлым летом толпы на приморских дискотеках и в клубах были названы фактором роста числа случаев заболевания в Италии в последние месяцы 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, что в Италии не рекомендуют прививаться вакциной AstraZeneca людям старше 55 лет.

Также сообщалось, что Италия отложила открытие горнолыжных курортов до 5 марта.