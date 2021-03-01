Национальный союз журналистов Украины 25 апреля проведет Всеукраинское совещание редакторов национальных и региональных газет. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопрос кризиса в отрасли, вызванного, в частности, эпидемией коронавирусной болезни в стране.

Об этом в своем Facebook в понедельник, 1 марта, сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Совещание пройдет 25 апреля в онлайн формате. Это мероприятие рассматривается, по словам Томиленко, как "площадка для дискуссий о ненадлежащем качестве почтовой доставки газет из-за сокращения сети "Укрпочты", о защите информационного пространства и государственной политике поддержки украинских СМИ в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией". В НСЖУ утверждают, что несмотря на развитие новых медиа, для многих украинцев именно газеты остаются важным источником информации.

"Эпидемия Covid-19, экономический кризис и отсутствие эффективной политики государственной поддержки медиа в Украине привели к критической ситуации в сфере печатных СМИ. Роль газет как источников проверенных и важных местных газет является определяющей. От Правительства и Президента редакторы ожидают реальной программы действий (направленных) на улучшение доступа украинцев к прессе и к почтовым услугам в целом. К сожалению, в отличие от многих других стран мира, Украина до сих пор не оказала поддержки журналистам и редакциям для преодоления последствий пандемии", - пишет Томиленко.

В НСЖУ также обратили внимание на важность воплощения программы поддержки местных изданий в регионах, близких к оккупированным территориям. В частности, организация считает, то власти должны помогать газетам в Донецкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.

"Сокращается не только тираж, но и количество редакций. Местные СМИ закрываются. В Донецкой области буквально три недели назад вышел последний номер "Краматорской правды". На Луганщине проблема с доставкой газет. Для примера - мы подписали пенсионерам села Воеводское Сватовского района газету на февраль. А они первый ее номер получили после 15 числа. Как можно читать газету двухнедельной давности, а тем более пользоваться программой ТВ? Редакторы печатных СМИ подчеркивают, что главная угроза прессе - не онлайн-медиа или социальные сети, а резкое реформирования "Укрпочты", - констатирует издатель газеты "Сватовские ведомости" в Луганской области Андрей Крюков.

"У печатных изданий своя аудитория, а у интернет-изданий - своя, и друг другу не мешают никак. У нас есть свой сайт, канал на YouTube, страницы в соцсетях, и в свое время беспокоились, не повлияет ли это на тираж. И зря. Там свои читатели, а в газете - свои. А на тираж повлияла именно Укрпочта, особенно в течение последних трех лет", - сообщила редактор полтавской газеты "Козелещинские вести" Надежда Литвин.

Приглашение принять участие в работе Всеукраинского совещания редакторов газет уже направлено министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, гендиректору АО "Укрпочта" Игорю Смелянскому, председателю Госкомтелерадио Олегу Наливайко, а также народным депутатам.

"НСЖУ приглашает редакторов национальных и местных газет регистрироваться для участия во Всеукраинском совещании редакторов газет, заполнив специальную форму всеукраинского опроса о состоянии газетной отрасли. Ответы станут основой для предложений по антикризисной поддержки печатных СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам Томиленко, наибольшее падение за год испытали тиражи местных газет, совокупный подписной тираж которых в 2021 году составляет 2 250 000 экземпляров, что на миллион меньше, чем в 2019 году.

Ранее мы писали, что в январе этого года в Одесской области начались протесты жителей сел и поселков против действий руководства "Укрпочты", которое закрывает почтовые отделения на местах и лишает жителей небольших населенных пунктов доступа к местным печатным изданиям.