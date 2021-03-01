С 24 по 28 февраля в Украине вакцины получили более трех тысяч человек. При этом в Минздраве ожидают, что в ближайшее время вакцинация должна ускориться.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге 1 марта.

"Кампания по вакцинации продолжается, за последнее время в Украине уже провакцинировано более 3 тысяч человек", - заявил он.

По его словам, согласно планам Министерства здравоохранения, вакцинация происходит каскадным способом, поэтому в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных существенно начнет увеличиваться.

"Это нормальный процесс, сейчас он только запущен – и там есть свои процедуры, как это должно происходить", - добавил Кучер.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что есть подозрение, что в Украине появился новый штамм Covid-19.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали о возможных осложнениях после вакцинации от коронавируса.