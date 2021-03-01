В сеть попали данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-приложений для Android - GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. Это их адреса и пароли, а также информация о платежах.

Об этом сообщает CyberNews.

Пользователь популярного хакерского форума продает конфиденциальные данные устройств и учетные данные - адреса электронной почты и пароли, информацию о странах пользователей и платежах - более чем 21 миллиона человек за нераскрытую сумму. При этом подобная утечка происходит во второй раз.

Автор сообщения на форуме также предлагает потенциальным покупателям отсортировать данные по странам. Строки с паролями могут указывать на то, что учетные записи пользователей VPN могут быть связаны с их учетными записями в магазине Google Play.

При этом продавец данных утверждает, что они были извлечены из общедоступных баз, которые стали уязвимыми из-за того, что разработчики использовали учетные данные баз по умолчанию.

Напомним, недавно хакеры похитили и выложили в сеть разговоры пользователей Clubhouse.

Также мы писали о том, что приложение для обхода блокировки "Вконтакте" похищало данные украинцев.