Экс-президент США Дональд Трамп, который недавно открыл Офис бывшего президента для "защиты американского народа", выступил с первой публичной речью после ухода с поста.

Он взял слово на Конференции консервативного политического действия в Орландо перед сотнями своих сторонников. Это одно из крупнейших мероприятий Республиканской партии, на нем часто определяют ее приоритеты и курс. Речь Трампа продолжалась полтора часа.

Собрали главные заявления Трампа.

"Самый катастрофический первый месяц". Критика политики Байдена

Дональд Трамп раскритиковал политику, которую провел Джо Байдена в первый месяц в Белом доме. Он назвал его самым катастрофическим месяцем из всех президентов в современной истории США.

"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", - сказал экс-глава Белого дома.

Трамп охарактеризовал политику Байдена фразой "Америка на последнем месте" (предвыборный девиз Трампа был "Америка на первом месте").

Критика внешней политики США

Он также раскритиковал многосторонний подход Вашингтона к мировым проблемам поскольку. по его словам, США не могут себе позволит себе заниматься проблемами всего мира. И обвинил Байдена в затягивании военных конфликтов.

"Когда я уходил со своего поста, мы, по сути, прекратили бесконечные войны... 19 лет в Афганистане, и мы сократили присутствие почти до нулевого, и теперь я слышу, что они хотят вернуться", - сказал Трамп.

Недоволен экс-президент и возвращением США в Парижское соглашение по климату. "Джо Байден вернул США в очень несправедливое и дорогостоящее Парижское соглашение по климату без обсуждения более выгодной сделки?" - заявлял республиканец.

По его словам, для США в этом нет никакой пользы, поскольку Штаты используют чистые энергоресурсы, а Китай, Россия и Индия - нет.

Трамп раскритиковал излишнюю мягкость политики Байдена в отношении Ирана, поскольку США не ужесточают санкции против Тегерана.

"Оставьте санкции и ведите переговоры. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю?" - сказал Трамп и выразил уверенность, что в случае его победы новых договоренностей, касающихся ядерной программы Ирана, достигли бы в течение недели.

Угроза нефтяной зависимости от России

Трамп высказал мнение, что при Байдене США успели лишиться статуса в энергетике, хотя при нем штаты были "энергетической сверхдержавой" и "заткнули за пояс" Саудовскую Аравию и Россию.

Теперь же, по мнению Трампа, Америка скоро будет зависеть от нефти из России.

"При политике радикально настроенных демократов цена на бензин уже подскочила на 30% после выборов... Заправить фургон будет стоить около $200.... Цены на энергоресурсы будут взлетать... В вопросе нефти мы теперь будем полагаться на Россию и Ближний Восток", - заявил Трамп.

Он также раскритиковал прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, что уничтожило "42 тысячи отлично оплачиваемых рабочих мест".

Реформа системы выборов

Трамп вновь заявил, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы и для того, чтобы предотвратить это в будущем в США нужно провести реформу.

"Эти выборы были сфальсифицированы, и верховный суд и другие суды ничего не захотели с этим сделать… Нам нужна реформа выборов… Подобного больше нельзя допустить", - сказал Трамп.

Среди мер, которые помешают фальсификациям, Трамп назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандартные удостоверения избирателей, единый день голосования.

"Нам нужен один выборный день, а не 45 или 30. Голосовать по почте должны разрешать только тем, кто, как установлено, тяжело болен, находится за пределами страны или является военным", - уточнил экс-глава Белого дома.

О планах баллотироваться президентом

Трамп не исключил, что продолжит политическую картеру и вновь будет баллотироваться на пост президента. "Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ок?" - сказал он сторонникам.

По его словам, демократы "решительно проиграют" на следующих выборах и потеряют Белый дом.

О создании новой партии

Что касается слухов о новой партии, экс-президент США сказал, что не собирается основывать новую партию.

"Мы не будем начинать новые партии. У нас есть Республиканская партия", - ответил Трамп. Пообещав, что на следующих выборах республиканцы будут едины, как никогда.

Напомним, что ранее мы писали, как Владимир Зеленский и Петр Порошенко конкурируют за внимание Вашингтона.

А также, что происходило в США после смены президента.