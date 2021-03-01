Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из-за границы двух сотрудников посольства в Польше, которых подозревают в коррупции.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook в понедельник, 1 марта.

По его словам, вчера двух сотрудников украинского посольства в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

"Случай для МИДа вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре. При моей каденции на посту министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов", - заявил министр.

Он также добавил, что мгновенно принял три решения:

Обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной заграничной командировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены.



Против обоих сотрудников начато дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования Кулеба будет готов принимать любые решения.



МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ведомство ожидает быстрое и беспристрастное расследование и установление всех обстоятельств дела.

"Коррупция есть везде, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИДе - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения. Каждый из системы дипслужбы, независимо от рангов и должностей, кто будет бросать тень на украинскую дипломатию, будет ощущать на себе всю недипломатичность моей реакции", - заявил Кулеба.

Напомним, недавно в Одессе чиновница миграционной службы требовала взятки с иностранцев за вид на жительство в Украине.

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