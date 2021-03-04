Сегодня начинается 21-й лунный день в Скорпионе. Астрологи называют его неофициально днем братства из-за мощной энергетики суток, которая пробуждает в человеке справедливость, решительность, храбрость. Сегодня полезно объединяться в компании, посвящать время коллективным занятиям. Нельзя проявлять эгоистичность и мелочность.

Также читайте гороскоп на март 2021 для всех знаков Зодиака. Этот месяц принесет перемены и наполнит жизнь каждого знака эмоциями.

Овны (21.03 - 20.04)

День начнется для Овнов с положительных новостей. Ваши дружеские и любовные отношения улучшатся, на работе ждет успех. В карьере могут возникнуть новые вызовы, но вам они будут по силам, если сможете контролировать негативные эмоции.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Сегодня звезды готовы помогать Тельцам в профессиональной сфере. Для решения задач вам потребуется найти не один творческий путь. Не исключено, что перед вами возникнет вопрос поиска себя и от этого появится чувство неопределенности.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодняшний день - прекрасная возможность достичь новых высот вместе с командой единомышленников. Но старайтесь не прибегать к силе в решении споров, чтобы победа не оказалась для вас горькой.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня вам не получится спокойно плыть по течению, как прежде. Придется напрячься и постараться справиться с рядом вопросов. В противном случае вялотекущая неделя не принесет ничего, кроме сложностей, которые будут не в силах решить даже самые старательные представители вашего знака.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов главное сегодня быть уверенными в правильности принятых решений. Умение говорить "нет" и отказывать там, где считаете нужным - это залог удачи в важных делах. Поберегите нервы и не напрягайтесь, будьте твердыми в своем отказе даже если это близкие люди и вы испытываете к ним эмоциональную привязанность.

Дева (24.08 - 23.09)

Для Дев сегодняшний день может обернуться позитивными открытиями в жизни. Союзниками на пути к цели станут креативность, энтузиазм и интерес к жизни. В целом сегодня вас может тревожить только жилищная тема. В остальном все складывается как и задумано.

Весы (24.09 - 23.10)

Несмотря на то, что сегодня Весы могут испытывать "половинчатость" в чувствах и эмоциях, принятие решений будет даваться легко, если вы избавитесь от неуверенности или сомнений. Звезды говорят о том, что ваши изначальные решения окажутся более правильные чем те, которые приняты впоследствии.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня благоприятный день для Скорпионов - вы будете решительны, смелы и энергичны как никогда. Вы знаете, что результат ваших действий всегда оправдывает себя. Немудрено, что такая напористость скажется на личной и материальной сферах. Не исключены поездки и путешествия, которые избавят вас от стрессов и зарядят энергией.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам будет сопутствовать много сюрпризов, сопряженных с удачей. Ваша смекалка и эрудиция сделают процесс обучения результативнее. Вы сможете справиться со всеми важными задачами, если возьмете бразды управления своей жизнью на себя и не будете теряться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вы можете получить ценный жизненный опыт, который пригодится вам для самоанализа в течение всего года. Вы сможете лучше понимать последствия своих действий. Все спонтанные решения дня станут позитивными в будущем. Перемены кардинально изменят судьбу вашего знака.

Водолей (21.01 - 20.02)

Опыта вам не занимать, но сегодняшний день добавить в профессиональную копилку инструментов ряд изменений и новшеств. Сначала может быть сложно адаптироваться к изменениям, но резко менять налаженный механизм звезды и не рекомендуют. Возьмите паузу, чтобы все хорошенько обдумать и начать делать свою жизнь лучше.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неоднозначный день для Рыб. Результат от принятия решений может показаться вам двояким. Кардинальных перемен ожидать пока рано, но можно надеяться на устойчивый прогресс во многих ваших делах. Вполне возможно, сегодняшние решения материализуются в виде новых путешествий и знакомств. Запаситесь терпением в ожидании приятных неожиданностей.