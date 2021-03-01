За минувшие сутки противник на Донбассе семь раз нарушил режим прекращения огня. В результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook утром в понедельник, 1 марта.

"За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин", - сказано в утренней сводке.

Кроме того, в штабе рассказали, что обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного и Широкино на Приазовье. Также, вблизи Верхнеторецкого были совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов.

"В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь", - заявили в пресс-службе.

Также с начала текущих суток штаб уже зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что за сутки на Донбассе получили ранения 11 бойцов ООС.

Также мы писали, что в пятницу десять служащих ВСУ пострадали из-за обстрелов на Донбассе.