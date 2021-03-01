В Украине, где число новых зараженных Covid-19 увеличилось на 4 285 человек, общее количество случаев коронавируса увеличилось до 1 352 134.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

Статистика распространения короонавируса в регионах Украины за сутки:

Киев - 156 случаев;

Винницкая область - 598 случаев;

Волынская область - 65 случаев;

Днепропетровская область - 165 случаев;

Донецкая область - 54 случая;

Житомирская область - 466 случаев;

Закарпатская область - 242 случая;

Запорожская область - 83 случая;

Ивано-Франковская область - 526 случаев;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 190 случаев;

Одесская область - 207 случаев;

Полтавская область - 97 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 120 случаев;

Тернопольская область - 178 случаев;

Харьковская область - 69 случаев;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 67 случаев;

Черновицкая область - 335 случаев;

Черниговская область - 21 случай.

Напомним, в МОЗ рассказали о возможных осложнениях после вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что позавчера в Украине вакцинировали меньше сотни человек.