Винницкая область вышла в лидеры по числу новых случаев коронавируса. Статистика Минздрава по регионам
В Украине, где число новых зараженных Covid-19 увеличилось на 4 285 человек, общее количество случаев коронавируса увеличилось до 1 352 134.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.
Статистика распространения короонавируса в регионах Украины за сутки:
Киев - 156 случаев;
Винницкая область - 598 случаев;
Волынская область - 65 случаев;
Днепропетровская область - 165 случаев;
Донецкая область - 54 случая;
Житомирская область - 466 случаев;
Закарпатская область - 242 случая;
Запорожская область - 83 случая;
Ивано-Франковская область - 526 случаев;
Киевская область - 208 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 315 случаев;
Николаевская область - 190 случаев;
Одесская область - 207 случаев;
Полтавская область - 97 случаев;
Ровенская область - 58 случаев;
Сумская область - 120 случаев;
Тернопольская область - 178 случаев;
Харьковская область - 69 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 67 случаев;
Черновицкая область - 335 случаев;
Черниговская область - 21 случай.
Напомним, в МОЗ рассказали о возможных осложнениях после вакцинации от коронавируса.
Также мы писали о том, что позавчера в Украине вакцинировали меньше сотни человек.