По состоянию на утро понедельника, 1 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 285 человек.

Напомним, что вчера, 28 февраля, в стране было выявлено 5 833 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь сократилось на 1 548 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 352 134 человека. Выздоровели за последние сутки 1 701 человек (с начала эпидемии - 1 171 724 человека - Ред.).

Умерло за сутки 68 пациентов (с начала эпидемии - 26 050 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 779 человек. Среди новых зараженных 258 детей и 93 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (526 человек), Житомирской области (466), Винницкой области (598), Житомирской области (466),Черновицкой области (335) и Львовской области (315).

Ранее "Страна" сообщала, что есть подозрение, что в Украине появился новый штамм Covid-19.

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