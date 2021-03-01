Врачи бьют тревогу по поводу распространения коронавируса в Украине. Есть все основания полагать, что в Украине появились новые штаммы Covid-19, которые представляют особо серьезную угрозу для молодых людей.

Об этом в сети сообщила главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

"...Клиническое течение Covid-19 в очередной раз претерпело существенные изменения. В чем заключаются эти особенности сейчас?



- доля молодых людей 30 + с тяжёлым течением заболевания заметно возросла;



- участились случаи обострения процесса в остром периоде, что всегда утяжеляет течение и ухудшает прогноз;



- информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ, снизилась, т.е. имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;



- о традиционном нашем ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное;



- резистентность к традиционным методам лечения.



Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро - и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким - не знаю, пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни". Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в т.ч. у молодых людей", - предупредила врач.







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