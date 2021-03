В ночь на 1 марта в Британии упал довольно крупный метеорит. Свидетелями падения стали несколько сотен человек, которые сняли полет небесного тела на видео и начали активно делиться кадрами в социальных сетях.

Отчетливо видно, как крупный объект пересекает небо, оставляя после себя яркий и длинный хвост. Властям и астрономам поступило уже несколько сот сообщений о падении метеорита.

Полет огненного шара сняли не только рядовые британцы, но и камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Манчестере, Ливерпуле и других британских городах.

Группа UKMON, которая постоянно отслеживает метеориты при помощи сети камер, тоже сняла визит гостя из космоса.

"Мы сняли огненный шар на наши камеры. Наслаждайтесь", - написали астрономы.

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj