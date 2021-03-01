После не очень продолжительного перерыва бывший глава Белого дома Дональд Трамп снова появился на публике и выступил с речью, в которой очертил свои дальнейшие шаги в большой политике.

Он выступил на ежегодной консервативной конференции CPAC в Орландо (штат Флорида - Ред.) и заявил, что демократы "решительно проиграют" президентские выборы 2024 года. Трамп вновь повторил свое утверждение, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года.

"Но кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз, ОК?", - полувопросительно сказал экс-президент.

Дональд Трамп так же заявил, что США нужна реформа системы выборов.

Среди необходимых мер он назвал ужесточение норм регистрации выборов, стандарты удостоверений для избирателей, единый день голосования и некоторые другие, как передает РИА "Новости".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отказался от идеи создавать собственную партию, чтобы не "разделять мощь республиканцев".