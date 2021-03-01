В Армении продолжается серьезный политический кризис. После того, как премьер Никол Пашинян призвал своих сторонников, провести сегодня, 1 марта, митинг в Ереване, оппозиция выступила с контрпредложением.

Глава оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал Никола Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, предложив сделку по внеочередным парламентским выборам.

"Я предлагаю премьер-министру в понедельник отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШ ВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост", - заявил Марукян, как передает "Интерфакс".

По его словам, реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.

По мнению оппозиционного политика, объявляя митинги своих сторонников, Пашинян "преднамеренно ведет страну к потрясениям".

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку, и если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и будут назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Ранее Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата.

Напомним, сразу три митинга и шествия пройдут в Ереване в понедельник, 1 марта.

В 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" в память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских и в память погибших в карабахской войне.

В 18:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность народа "защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Армении отказался отправлять в отставку главу Генштаба по требованию Пашиняна.