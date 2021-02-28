Турция готовится доставить на Луну беспилотный космический аппарат при помощи создаваемой в стране гибридной ракеты в 2023 году.

Об этом в воскресенье, 28 февраля, агентству Анадолу сообщил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

"Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа - в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - сказал Варанк агентству в ходе посещения объектов компании Delta V, которая занимается проектами в космической сфере.

По его словам, турецкая космическая программа нацелена на то, чтобы вывести страну в "высшую лигу в космической сфере".

Чиновник заверил, что компания Delta V разработала уникальную технологию гибридных двигателей, которые являются важной составляющей миссии на Луну.

Напомним, 9 февраля этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу, в рамках которой планируется отправить на Луну первого гражданина страны, построить собственный космодром и отправить в конце 2003 года на спутник Земли посадочный аппарат. В свою очередь Варанк заявлял, что Турция ведет переговоры с рядом стран, в том числе и с Россией, касательно сотрудничества в космической отрасли.

Тем временем в РФ уже завершили выпуск эскизного проекта корабля "Орел", который отправится на Луну.