Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота России (ЧФ) впервые в новейшей истории зашел в Порт-Судан.

Об этом заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает "РИА Новости".

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" <...> совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению России и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России", - говорится в сообщении.

Во время визита будут пополнены запасы фрегата, а личный состав отдохнет после участия в многонациональных военно-морских учениях "АМАН-2021" в Аравийском море, которые проходили с 15 по 16 февраля.

По информации флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Россия подписала с Суданом соглашение о создании на территории этой страны такого пункта в декабре прошлого года. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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