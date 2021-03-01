В период с 1 по 3 марта повышение уровня воды ожидается в реках Львовской, Ровенской и Волынской областей. В этих регионах возможны подтопление заводей.

Об этом в воскресенье, 28 февраля, информирует Укргидрометцентр.

1-3 марта постепенный подъем воды на 0,1-0,5 метра над уровнями ожидается в реках бассейнов Западного Буга - на территории Львовской и Волынской областей. Аналогичная ситуация сложится и в реке Припять.

Подъем воды ожидается:

на реке Рата возле села Междуречье (Львовская область) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;

возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;

возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области;

достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Напомним, сегодня спасатели предупреждали о подъеме воды в Днестре, Западном Буге и других реках.

Ранее мы писали, что водность рек Днепра и Десны на Черниговщине в конце февраля подошла к средним многолетним значениям, и весеннее наводнение может быть таким же масштабным, как и в 2018 году.