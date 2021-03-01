Синоптики назвали регионы Украины, где весна начнется с паводков
В период с 1 по 3 марта повышение уровня воды ожидается в реках Львовской, Ровенской и Волынской областей. В этих регионах возможны подтопление заводей.
Об этом в воскресенье, 28 февраля, информирует Укргидрометцентр.
1-3 марта постепенный подъем воды на 0,1-0,5 метра над уровнями ожидается в реках бассейнов Западного Буга - на территории Львовской и Волынской областей. Аналогичная ситуация сложится и в реке Припять.
Подъем воды ожидается:
- на реке Рата возле села Междуречье (Львовская область) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;
- возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;
- возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заречнянском районе Ровенской области;
- достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.
Напомним, сегодня спасатели предупреждали о подъеме воды в Днестре, Западном Буге и других реках.
Ранее мы писали, что водность рек Днепра и Десны на Черниговщине в конце февраля подошла к средним многолетним значениям, и весеннее наводнение может быть таким же масштабным, как и в 2018 году.