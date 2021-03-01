На днях в эфир телеканала "Наш" позвонила женщина по имени Ирина. Она представилась школьной учительницей Сергея Стерненко, который был недавно осужден Приморским судом Одессы на 7 лет лишения свободы за похищение депутата Коминтерновского совета Сергея Щербича в 2015 году.

Характеристику Стерненко учительница дала крайне нелестную.

"Из школы воровал у детей деньги, телефоны. Забрали учиться его после школы в Одессу, потому что не могли с ним справиться. Бежал от родителей. Какой он герой? Негодяй, наркоман, убийца", – сказала Ирина.

"Страна" съездила в родное село Сергея Стерненко, чтоб узнать мнение о нем земляков.

"Так себе был пацан"

Село Садовое находится рядом с границей Украины и Молдавии. В отличие от многих соседних сел, сюда проложена довольно приличная трасса. Однако село явно не процветает. На улицах мало людей, многие дома ветхие.

Однако есть и зажиточные участки.

Дом семьи Стерненко на улице Вишневой один из таких – тяжелые кованые ворота с монограммами, новый каменный забор, огромные стеклянные витражи на входной двери, крытая беседка на половину двора. Соседские дома явно проигрывают в обустроенности.

Ворота дома Стерненко. Очень массивные и дорогие ворота с монограммой семьи

Многие односельчане на вопрос о Сергее Стерненко и его семье либо говорят уклончиво, либо реагируют очень темпераментно и негативно.

Но сразу же просят не снимать их на видео и не упоминать их имен. Мол, опасаются мести со стороны отца и сына Стерненко (при этом мы сделали аудиозапись разговоров – она находится в распоряжении редакции).

Первый же прохожий, мужчина лет пятидесяти, признается, что лично знает и всю семью Сергея Стерненко, и его лично.

"Сергея знаю с детства, так себе был пацан. Ни с кем не играл из детей соседских. Не знаю почему. А вот его родители отдельная тема. Его папка служил раньше в ментовке, а потом перебрался в погранцы. Еще тогда он со всем селом перессорился. Его в селе ненавидят. Сынок его уехал и вроде как стал большим человеком в Одессе. Так его отец после этого вообще все края потерял и начал здесь права качать. Мне воду на участке перекрыл, когда я строился. Потом, когда ссора дальше зашла, позвонил моему начальству, и меня поставили перед фактом, мол, либо твоего друга уволят, либо тебя. Я выбрал себя", – говорит нам сосед Стерненко.

Продавец в магазине села рассказывает о семье Стерненко осторожно, следя за каждым словом: "Эту семью многие в селе знают. Заходит ко мне иногда Слава – папа Сергея. Ничего не могу сказать. Ведет себя тихо. Больше ничего о них не знаю".

"Украл телефон у одноклассника"

26-летний односельчанин Сергея Стерненко говорит, что учился с ним в одной школе.

"Это нехороший человек. Честно говоря, неприятно о нем говорить. Тырил по карманам деньги в раздевалке, даже за руку ловили, но мама его все решала – она учительницей была в школе. Спалили его на том, что украл телефон у одноклассника. В школе его не уважали, но и не трогали. Понятно почему – мама учительница, а папа вроде где-то в ментовке работал. Побаивались, как бы проблем не было. После того как уехал из дома, обнаружился в Одессе. И вдруг стал там "патриотом" и на украинском заговорил. Хотя в селе только на русском говорил", – вспоминает парень.

Жительница Садового Инна и ее дочь Елена сразу вспоминают о Сергее. Елена училась на класс старше, зато помнит скандал, который произошел, когда Сергей Стерненко был в старших классах.

"Он украл телефон, но скандал замяли. Потому что у него мама работала в нашей школе. Через пару месяцев еще раз он украл телефон у одноклассника. После этого Сережа даже сбежал из дома, его искали целый день. Потом, неведомо как, телефон был возвращен владельцу. Но снова эту историю замяли – его мама бегала по всем классам и всех "строила", мол, все равно виновного найдет. Типа, не ее сын украл. Но все и так знали, что это ее сын крадет телефоны. Были свидетели. Это знала вся школа. Но его никто за это не травил, село бедное, всякое бывает. Но его семья всегда была зажиточной, зачем он крал телефоны, никто не знает", – рассказывает Елена.

Еще одна соседка семьи Стерненко Наталья говорит, что знает Сергея с детства.

"Дети с ним не хотели дружить. В школе у него было несколько плохих случаев, дети рассказывали, что он у них крал телефоны. Несколько раз. Но все эти случаи его родители заминали. Родители его со всеми соседями поссорились. У меня отец Стерненко пытался отобрать участок земли, которым наша семья давно пользуется. Просто потому, что ему так захотелось. Слава Стерненко (отец Сергея. – Ред.) вообще со всеми в ссоре", – рассказывает Наталья.

Еще одна жительница села утверждает, что отец Сергея Стерненко пытается запугать соседей.

"Раньше Слава Стерненко, отец Сергея, служил в милиции. В селе давно толкуют о том, как уволили Славу – вроде бы за взятку. Потом перебрался то ли на таможню, то ли в пограничники – служил на границе. Но и там, говорят, "отличился". В общем, и оттуда его поперли. Вышел на пенсию. И дал жару всем соседям. Поначалу просто переругался со всеми. Но после 2014 года, когда его сын поднялся в Одессе, начал ходить по селу как хозяин земли, кого хотел щемил. Часто рассказывал, что, мол, у него все местное начальство в корешах. И заткнет рот всем, кто против него. На отца Стерненко многие жаловались в сельсовет и в полицию. Но власти молчат, боятся", – рассказывает односельчанка Стерненко.

Рассказ учительницы

Также "Страна" пообщалась с той самой учительницей, которая позвонила в эфир телеканала "Наш". Она преподавала в школе географию. Зовут ее Ирина Фещенко. Она очень близко общалась и дружила одно время с семьей Стерненко и знала Сергея с детства.

Учительница подтвердила слова жителей села Садовое, что семья Стерненко конфликтует с большинством соседей. А также историю с кражами телефонов в школе.

Школа Стерненко

"Учился Сережа нормально, не дурак. Но когда он учился, было у него несколько неприятных историй, связанных с кражами телефонов. Это знают и подтвердят очень многие односельчане и те, кто с ним учился. Он действительно крал телефоны. Убегал из дома. Отец у него очень жестокий. Видимо, потом это сказалось на его судьбе. Сережа вырос озлобленным на всех. Как только ему исполнилось 18 лет, ушел из дома. Учился потом в каком-то училище, но не на юриста. А по туристической линии. Это было как раз перед 2014 годом. А потом вдруг объявился на Майдане. После мы узнавали о нем из телевизора и интернета, какие жуткие дела он творит в Одессе. Домой он в первый раз приехал лишь через два года после Майдана", – говорит Ирина Фещенко.

Интересно, что почти все те, кто вспоминал детство и юность Сергея Стерненко, признаются, что побаиваются мести за свои слова.

"Время такое. Сейчас скажешь что-то о Сергее плохое, а завтра приедет в село бригада из Одессы или даже из Киева. Некоторым из соседей уже угрожали по телефону, что хаты пожгут, если будут язык распускать. Местных здесь мало осталось, молодежь почти вся в город уехала. Кто нас защитит, пенсионеров от этих бандитов? Полиция? Вряд ли. Они сами боятся", – признается один из соседей Стерненко.