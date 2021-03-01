Россиянин Виктор Мохов (которому уже 70 лет. – Ред.), более известный как скопинский маньяк, уже 3 марта выходит на свободу после 17 лет тюремного заключения, к которому его приговорил суд за похищение и изнасилование двух школьниц.

Об этом информирует агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Планируется, что он освободится из мест лишения свободы 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет", – сказал источник.

Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девочек – Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. Одной из которых было 14 лет, а другой – 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине Рязанской области и продержал в специально оборудованном бункере 1296 дней, почти 3,5 года.

За любое неповиновение маньяк лишал пленниц еды, воды, света, бил резиновым шлангом и разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из пострадавших дважды рожала в неволе от преступника, но оба раза он отбирал детей. Спасти девочек удалось после того, как они смогли чудом передать записку на волю. В мае 2004 года их освободили.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.

Напомним, ранее в российском Краснодаре полицейские задержали семью каннибалов, которые 20 лет убивали и ели людей.

Ранее мы писали о том, как в России задержали "поволжского маньяка", жителя Татарстана Радика Тагирова, который убил минимум 26 женщин в возрасте от 75 до 90 лет в разных регионах страны.