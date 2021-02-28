Известный гобелен "Герника", висевший в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 1985 года, был отозван его владельцем.

Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает "РИА Новости".

Гобелен был размещен на стене у входа в зал заседаний Совбеза ООН 13 сентября 1985 года в ходе торжественной церемонии.

"Нельсон Рокфеллер-младший который владеет гобеленом, недавно уведомил ООН о намерении забрать его. Следуя этому уведомлению, гобелен был возвращен владельцу. Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет", - говорится в заявлении.

Гобелен "Герника" был создан по заказу Нельсона Рокфеллера-старшего в 1955 году. Работа была выполнена в ателье в департаменте Вар на юге Франции с оригинала картины Пабло Пикассо под руководством самого художника.

Картина "Герника" была представлена в 1937 году. Она получила название в честь города в Стране Басков, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны в Испании.

"Картина стала неподвластным времени универсальным символом протеста против чудовищных и преступных разрушений, вызванных войной, и породила творческие дебаты о способах изображения вооруженного конфликта", - говорится на сайте ООН.



Оригинал картины находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

Напомним,в 2018 году сообщалось, что коллекцию произведений искусства миллиардера Рокфеллера продали за астрономическую сумму.

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