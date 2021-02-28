Турецкий остров Калем, известный под названием "Мальдивы Эгейского моря", вслед за Bloody Bay в Карибском море, выставлен на продажу за 400 млн турецких лир (55 млн долларов или 1,5 млрд гривен по курсу).

Об этом информирует издание Cumhuriyet.

По словам инвестиционного эксперта Эврима Кирмизиташа Башрана, благодаря расположению остров имеет причалы, пригодные для применение на протяжении всего года.

"Такого голубого бирюзового цвета воды нет нигде", - заверил эксперт, добавив, что этим островом уже заинтересовался покупатель из Турции.

Остров Калем находится на расстоянии 500 метров по морю от села Бадемли, что на побережье Турции.

Примечательно, что стоимость турецкого острова почти в десять раз меньше суммы, которую российский миллиардер отдал за очередную яхту.

Ранее мы писали о том, как в 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп хотел купить остров Гренландия, принадлежащий Дании. Однако этим планам так и не суждено было воплотиться в жизнь.