Ученые выяснили, что в системе атлантического течения Гольфстрим произошли значительные изменения, которые несут тепло на территорию Европы.

Об этом пишет "Financial Times".

Как отмечается, речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и обо всей связанной с ним системе атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Исследование в журнале Nature Geoscience показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Ученые назвали замедление течения резким, так как оно произошло вопреки всем прогнозам. При этом исследователи связывают это явление с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина в антропогенном влиянии на природу.

"Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения такому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий", — заявил ученый.

По словам Рамсторфа, за последние сто лет скорость течения Гольфстрима снизилась на 15%. Это уже повлияло на погоду, в частности привело к более частой жаре на юге Европы. Ученые обеспокоены таким замедлением, поскольку при продолжении процесса циркуляция масс воды, формирующих климат в обоих полушариях, может полностью дестабилизироваться.

Океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс отметил, что до начала антропогенного влияния на климат общая система Гольфстрима была более стабильной. Сейчас на нее оказывают значительное влияние таяние льда в Гренландии и увеличение количества осадков в Северной Америке.

"Это указывает на то, что замедление, скорее всего, не естественное изменение, а результат человеческого воздействия", — добавил Мейерс. Однако климатолог из Оксфордского университета Тим Палмер считает, что на изменения погоды в Европе влияют и другие факторы.

В другом исследовании, опубликованном в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", говорится что ускорение темпов глобального потепления может привести в итоге к полной остановке Гольфстрима .

По мнению ведущего автора этого исследования Йоханнеса Ломанна из Университета Копенгагена, в ближайшие сто лет остановки течения ожидать не стоит, если глобальное потепление резко не ускорится.

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