Весна начнется в Украине с мокрым снегом и дождем, преимущественно ночью - на Западе, Севере, Винницкой, Черкасской и Луганской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем первого марта зона осадков сдвинется и в большинстве регионов страны ожидается сухая погода.

"Температура воздуха будет топтаться среди небольших "плюсов", далее на неделе повысится", - написала Диденко.

В Киеве сегодня вечером, ближайшей ночью - мокрый снег. В первый весенний день, завтра, - без существенных осадков.

Днем в понедельник температура воздуха составит около +3 градусов. Однако в среду-четверг в столице потеплеет до +5+11 градусов.

"Через несколько часов-фейерверк в соцсетях картинок и гифок с подснежниками и крокусами. И это тот редкий случай, когда совсем такое не раздражает, а лишь трогает.

Весна, весна-твоя победа!", - написала синоптик.

Напомним, ранее синоптики сообщили украинцам, какой будет погода в первый день весны.

Также мы публиковали прогноз погоды на март.