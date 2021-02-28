Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который недавно призывал избежать украинского сценария в Беларуси, рассказал, что чешская полиция в начале января сообщила ему о существовании человека, который хочет застрелить его и членов его семьи. На данный момент злоумышленник задержан в Испании.

Об этом глава чешского правительства сообщил телеканалу CNN Prima News.

"Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", - рассказал Бабиш.

Чешская полиция в своем Twitter сообщила, что в отношении угрожавшего премьеру человека возбуждено уголовное дело.



"В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица. Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека", - говорится в сообщении.

В свою очередь испанское издание Nius сообщило, что человека, угрожавшего Бабишу, зовут Брахачек, он был задержан при посредничестве Интерпола 12 февраля испанской полицией в Барселоне неподалеку от дома, в котором проживал. Брахачек якобы требовал от Бабиша в течение пяти дней покинуть пост премьера, в противном случае угрожал убийством.

Напомним, недавно в Армении силовики предотвратили попытку покушения на премьер-министра Николу Пашиняна.

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